Воробьев: зарплату всем педагогам в Подмосковье проиндексируют с 1 января

С 1 января в Московской области проиндексируют заработную плату всем педагогам, учителям, молодым специалистам и педагогам допобразования, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Давайте продолжать искать учителей, и я очень надеюсь, что мы сможем закрыть все вакансии. К примеру, в Котельниках — это отдельный случай, который мы уже рассматривали, и там тоже необходимо уделять внимание. С 1 января мы проиндексируем заработную плату всем педагогам, учителям, молодым специалистам и педагогам дополнительного образования. Их оклады вырастут на 20%», — сказал Воробьев.

Он отдельно поблагодарил педагогов, которые работают с одаренными детьми.

«В этом году преподаватели 44 лучших школ искусств начали получать ежемесячные выплаты, и в следующем году эта мера будет обязательно сохранена. Более того, впервые начнутся выплаты учителям музыки в школах искусств — ежемесячно по 5 тыс. рублей. Эта надбавка коснется 4 тыс. педагогов», — рассказал губернатор.

Он отметил, что также продолжается программа аренды жилья и социальной ипотеки для учителей, что остается важным направлением работы. Кроме того, изменения коснутся и колледжей: преподаватели там тоже почувствуют увеличение выплат. Это затронет 103 тыс. педагогов в подмосковной системе образования.

В понедельник Андрей Воробьев проводит традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».