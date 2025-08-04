Воробьев: подготовка школ к учебному году требует дополнительных разъяснений

Он пояснил, что имеет в виду некий отчетник, информирование, видео того, что предшествует началу учебного периода.

«Всегда это текущий ремонт. Большое количество, более 60 объектов, — это капитальный ремонт, и новые школы — порядка двух десятков новых школ мы открываем. Все это требует дополнительного разъяснения и комментариев», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, система образования всегда требует внимания. Поэтому он попросил присутствующих на совещании также уделить этому непосредственное внимание.