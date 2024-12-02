Воробьев подчеркнул важность проекта «Мы будущее. Сила смыслов»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность проекта «Мы будущее. Сила смыслов». По его словам, благодаря ему подмосковная молодежь может встретиться с интересными спикерами и получить новые знания.

«Я рад, что такие площадки для диалога, где наши ребята могут встретиться с интересными людьми, получить новые знания и найти ответы на волнующие их вопросы, пользуются популярностью», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также заявил, что в патриотическую и волонтерскую жизнь Московской области вовлечено много ребят. Он подчеркнул важность того, чтобы существовали такие люди, кто готов помогать и поддержать в сложной ситуации.

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» — серия паблик-токов, где молодежь встречается с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения. В этот раз ребята встретились с известным исполнителем SHAMAN в доме правительства Московской области. Волонтеры пообщались с исполнителем, задали ему вопросы и послушали советы.

Ранее губернатор рассказал о смысле встреч молодежи с известными людьми. По его словам, они нужны для того, чтобы представители младшего поколения учились самостоятельно думать и совершать хорошие поступки.

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание, как правило, своими поступками, предложениями, когда-то своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно», — отметил Воробьев.