Воробьев рассказал о смысле встреч молодежи с известными людьми

«В любой ситуации находится человек, который привлекает внимание, как правило, своими поступками, предложениями, когда-то своей отвагой. Также есть понимание: не сотвори себе кумира. Мне кажется, вот по этой причине нам и нужно. Знакомство, общение с интересными людьми не для того, чтобы принять все за чистую монету, а для того, чтобы думать своей головой: „А как бы я сделал?“, а также для того, чтобы учиться доброму и светлому», — сказал губернатор Московской области во время встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.

Мероприятие в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, где молодые ребята встречаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.

Ранеее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сообщил, что намеревается во время гастролей по стране проводить открытые уроки патриотического пения в школах.

«Мы ездим с гастролями по всей стране. Мне кажется, будет интересно в каждом городе заезжать хотя бы на час и проводить открытый урок. Более того, мне кажется, затем и коллеги подтянутся к этой акции», — заявил Дронов журналистам.