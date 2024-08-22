Воробьев поблагодарил учителей, подготовивших стобалльников и олимпиадников

Обучать детей так, чтобы они становились стобалльниками и олимпиадниками — особое ремесло и подход, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Такие жемчужины-учителя у нас есть, мы их знаем, и вам благодарны. Стараемся уделять внимание. Мы знаем, что вы работаете не за деньги. И поэтому, со своей стороны уделяем внимание, и президент нам всегда говорит о том, что и зарплаты, и стимулирующие выплаты, и оборудование должны соответствовать», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.

Губернатор добавил, что Подмосковье будут поддерживать новых учителей, и тех, то нуждается в жилье.

«Мы не можем всем раздать квартиры. Слава богу, это и не нужно. Но тем, кому нужна поддержка, мы с удовольствием и дальше будем ее оказывать», — добавил губернатор.

По словам Воробьева, видно, что эта мера востребована — она помогает директорам набирать коллективы.

«Очень надеюсь, то все школы Подмосковья достойно готовятся. Еще раз всем слова благодарности, мы вас любим, ценим за ваш труд, за ваше служение, за вашу самоотдачу, вы у нас большие молодцы», — заключил глава региона.