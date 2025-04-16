сегодня в 14:14

Воробьев поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности выборов в Люберцах

В ходе совещания с региональным правительством и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил силовой блок за качественное обеспечение безопасности во время выборов муниципальных депутатов городского округа Люберцы.

«Выборы прошли спокойно. Кандидаты отрабатывали очень активно, были „в полях, на земле“ (проводили очные встречи с избирателями — ред.). Все прошло без нарушений и замечаний», — добавил глава округа Владимир Волков.

В Люберцах в апреле провели выборы депутатов городского совета депутатов. Их провели по всем восьми четырехмандатным избирательным округам. Всего выбрали 32 депутатов.

Голосование избирателей прошло штатно.