Подведены итоги выборов в совет депутатов Люберец

В территориальной избирательной комиссии города Люберцы сообщили, что подведены итоги выборов в депутаты совета депутатов городского округа Люберцы, назначенных на 13 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Решениями территориальной избирательной комиссии города Люберцы от 14 апреля 2025 года утверждены результаты выборов депутатов по всем 8 четырехмандатным избирательным округам, а сами выборы признаны состоявшимися и действительными», — отмечается в сообщении.

Наибольшее число голосов избирателей набрали следующие зарегистрированные кандидаты:

1 округ: Антоненков Роман Викторович; Блинов Алексей Валерьевич; Ерченкова Евгения Евгеньевна; Скисова Наталия Геннадиевна.

2 округ: Калинин Вячеслав Вадимович; Кудинов Дмитрий Владимирович; Сурков Владимир Владимирович; Сухов Дмитрий Юрьевич.

3 округ: Петров Евгений Александрович; Туманов Мигран Ваграмович; Шлапак Александр Леонидович; Яковец Илья Андреевич.

4 округ: Клейнбурд Евгений Ильич; Крестинин Дмитрий Афанасьевич; Сорокина Анна Валерьевна; Ульянов Петр Михайлович.

5 округ: Мурашкин Александр Петрович; Непомнящий Сергей Владимирович; Никоноров Алексей Олегович; Сальников Андрей Геннадьевич.

6 округ: Исаева Екатерина Александровна; Кочетков Алексей Петрович; Крупенин Сергей Евгеньевич; Худяков Виктор Олегович.

7 округ: Савялов Рубен Валерьевич; Фомичева Мария Александровна; Хромов Андрей Анатольевич; Храмцов Владимир Борисович.

8 округ: Бызов Василий Аркадьевич; Губин Вячеслав Вячеславович; Данилов Артем Максимович; Слонимский Леонид Александрович.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.