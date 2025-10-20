Воробьев напомнил правительству и главам о важности коммуникации с жителями

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор обратил внимание на важность информирования жителей о последовательности работ, о том, как будет выглядеть результат, как это повлияет на жизнь поселка, микрорайона, двора.

«Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Он поблагодарил команды, которые подходят к этой задаче профессионально и с ответственностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.