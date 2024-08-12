Воробьев: надо понять, какие дети из Курской области пойдут в школы Подмосковья

В Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, это первый вопрос, который сегодня был поднят для обсуждения.

«Нам нужно понять, какой контингент из этой тысячи человек, пока это тысяча, нуждается в дошкольном или школьном образовании», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что детей из Курской области распределили в летние лагеря Подмосковья. Был оперативный запрос на вывоз ребят, которые оказались в тех районах, которые были атакованы ВСУ.