Воробьев: детей из Курской области распределили в летние лагеря Подмосковья

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что жители Курской области до 17 лет распределены в комфортные, достаточно современные, соответствующие стандартам летние лагеря или пансионаты.

Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье из Курской области отправили еще более 300 человек. Для всех организовали медицинское обслуживание, горячее питание и психологическую помощь.

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.