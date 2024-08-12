Андрей Воробьев: горячее питание организовали для всех детей из Курской области

Власти Подмосковья продолжают эвакуировать детей из Курской области. Для всех организовали медицинское обслуживание, горячее питание и психологическую помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье отправили еще более 300 человек.

«Из Дома ребенка Курска везем 63 малыша до 4 лет. Их разместим в семейном центре „Преображение“ в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом доставим в Подольскую детскую больницу. Детей сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он добавил, что еще 5 автобусов направлялись в пансионат «Сосновый бор» в Ступине и лагерь «Мечта» в Подольске. Там было 196 матерей с детьми.

ВСУ атаковали курское приграничье 6 августа. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.