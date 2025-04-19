Воробьев: многодетная жительница Наро-Фоминска получила звание «Мать-героиня»
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении матери 14 детей Ольге Шведовой из Наро-Фоминска высокого звания «Мать-героиня», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«От всей души поздравляю и желаю здоровья, сил и дальнейших успехов в воспитании детей! Растить детей — огромный труд и большая ответственность. Тем ценнее пример семьи Шведовых», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дети Ольги Николаевны и ее супруга Александра Анатольевича окружены заботой и вниманием. Ребята активно участвуют в жизни родного города, развивают творческие способности и демонстрируют успехи в учебе.
По словам главы региона, Ольга Шведова работает логопедом в школе, успешно совмещая материнство с профессиональной карьерой. В 2011 году жительница Наро-Фоминска была награждена знаком отличия «Материнская слава», а в 2018 Шведовы получили орден «Родительская слава».
«Шведовы стали третей семьей из Подмосковья, удостоенной высшей награды — звания „Мать-героиня“», — отметил губернатор.
На сегодняшний день в Московской области проживает свыше 115 тыс. многодетных семей, многие из которых были удостоены региональных и федеральных наград, заключил Воробьев.