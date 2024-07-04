Воробьев: медики и учителя первыми получили соципотеку в Подмосковье в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учителя и медики стали первыми получателями социальной ипотеки в 2024 году. В конце мая сертификаты получили врачи, а теперь и педагоги, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В мае сертификаты получили 47 работников здравоохранения. Среди них медсестры, фельдшеры, акушерка и рентгенлаборант. 4 июля обладателями сертификатов стали 30 педагогов. На этой неделе свидетельства вручат еще 48 медикам.

Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты. Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016 года, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более 3 000 человек», — заявил Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

4 июля сертификаты получили жители городских округов Долгопрудный, Наро-Фоминский, Балашиха, Красногорск, Жуковский, Подольск, Домодедово, Ленинский, Люберцы, Лобня, Коломна, Мытищи, Одинцовский, Чехов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Чехов и Химки.

Кто может претендовать на сертификаты

Участвовать в губернаторской программе могут учителя до 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины). Речь идет о педагогах начальных классов, русского языка, математики, литературы, физики, биологии, химии, информатики. Стаж работы должен быть не меньше пяти лет.

Учителям, которым до 35 лет, нужно проработать в Подмосковье не менее трех лет. Важное условие программы — отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы. Ее устанавливают в муниципальном образовании, где зарегистрирован участник. Также у педагога должна быть возможность получить ипотечный кредит.

Другие меры поддержки

Также в регионе работает ряд мер соцподдержки учителей. Это компенсация аренды жилья — 20 тысяч рублей в месяц, надбавка за классное руководство, пособие для молодых специалистов и многое другое.

Учитель русского языка и литературы СОШ №28 из Люберец Надежда Близнюк обратилась со словами благодарности к Воробьеву и правительству Московской области за возможность стать участником программы «Социальная ипотека». Женщина приехала из Иловайска Донецкой Народной Республики. Она семь лет работает в Подмосковье. Близнюк призналась, что трудиться, имея собственное жилье, еще приятнее.

«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области, министерству образования нашего региона! Не секрет, что все мы нуждаемся в жилье, каждому хочется возвращаться после работы в свой дом, поэтому возможность улучшить жилищные условия для нас очень важна», — заявила педагог.

В этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов. 160 получат медработники, 73 — учителя, 57 — молодые ученые и специалисты ОПК, 5 — тренеры.