Воробьев: лицей в Сергиевом Посаде выпустил более 100 кандидатов и докторов наук

«И я уверен, что это число будет только расти», — добавил глава региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что новый корпус учебного учреждения был открыт в сентябре 2024 года. Лицей является одной из флагманских школ Московской области. В минувшем году он возглавил подмосковный рейтинг. Первый камень нового здания заложили три года назад вместе с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.

По словам Воробьева, новый трехэтажный корпус находится в микрорайоне Семхоз. Школа рассчитана на 525 мест (с 5 по 11 класс). В здании сделаны 49 кабинетов, библиотека с IT-зоной, мастерские и лаборатории для занятий физикой, химией и биологией. Также лицей оснастили современным оборудованием для научных исследований, робототехники, астрономии и иных интересных направлений обучения. Кроме того, там оборудовали футбольное поле, игровые и спортплощадки, планетарий.

Губернатор подчеркнул, что к новому корпусу в округе запустили дополнительные маршруты общественного транспорта. Об этом во время встречи ранее просили родители учеников. Сегодня до лицея можно добраться тремя маршрутами: №55, 76к, 14к. Общий интервал их движения составляет 2-8 мин.

Как рассказал Воробьев, Физмат-лицей сотрудничает с Российской академией наук и МФТИ, участвует в IT-проектах. В школе работают кружки по 3D-моделированию, астрономии и финансовой аналитике. В штате учреждения — 38 опытных учителей, которые в 2024 году подготовили 15 медалистов, 11 стобалльников по математике и физике, а еще участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады по астрономии.