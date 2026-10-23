Воробьев, Козловский, Гогунский и Джиган спорят об алиментах в судах

Бывшие партнерши актеров Даниила Воробьева, Данилы Козловского и Виталия Гогунского добиваются пересмотра выплат на детей. У Джигана приставы зафиксировали задолженность по алиментам свыше 1,7 млн рублей, сообщает kp.ru .

27 ноября суд рассмотрит взаимные иски Даниила Воробьева и Марины Смирновой. Каждый просит определить место жительства шестилетней дочери Эльзы с ним и взыскать алименты со второго родителя. Временные выплаты составляют четверть доходов актера. Суд отказался снизить их до 50 тыс. рублей.

В октябре 2026 года суд отклонил иск Ирины Маирко к Виталию Гогунскому. Она требовала около 9 млн рублей задолженности и увеличения ежемесячных выплат с 50 тыс. до 405 тыс. рублей. Маирко подала апелляцию.

«Нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника», — сообщила адвокат Маирко.

11 декабря 2026 года суд рассмотрит иск Ольги Зуевой к Даниле Козловскому. Она требует четверть всех его доходов на шестилетнюю Оду-Валентину. По словам Зуевой, в сентябре 2025 года актер сократил выплаты на 20%. Стороны также обсуждают нотариальное соглашение.

На 22 октября 2026 года долг Джигана составлял 1 737 737 рублей. Соглашение от 08.07.2020 обязывает его отдавать половину доходов на четверых детей. Арест дома запрещает распоряжаться имуществом, но не означает его изъятия или продажи.

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