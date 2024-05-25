Воробьев: дети из Семейного центра «Дмитровский» получили обещанную клубнику

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале опубликовал видео с воспитанниками Семейного центра «Дмитровский», которые получили обещанную клубнику и уже высадили ее на территории учреждения.

Воробьев сообщил, что опубликованное им видео сняли сами дети, которые получили обещанную клубнику. Дети выразили благодарность губернатору Московской области и пообещали ухаживать за ягодой в ожидании вкусного и богатого урожая.

«Спасибо педагогам и фермерам семьи Булатовых за то, что помогли посадить саженцы. Кстати, ролик сняли сами воспитанники Центра, молодцы! Уже скоро попробуем первый урожай», — заявил Воробьев.

Ранее глава Московской области навещал воспитанников Семейного центра «Дмитровский». В начале мая он пообщался с ребятами и признался им, что гордится каждым.

«Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности — это очень важно».