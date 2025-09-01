Воробьев: детей из младших классов в Подмосковье угостили мороженым

1 сентября в День знаний детей из младших классов в Подмосковье снова угостили мороженым. Это уже стало традицией, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Мороженое детям на 1 сентября в регионе раздают уже пять лет подряд.

«Спасибо производителям — компании «Чистая линия» из Долгопрудного, что радуете детей вместе с нами», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор отметил, что 26 новых школ и 57 школ после капремонта открылись в Подмосковье 1 сентября. Двери распахнула и СШ №1 дважды Героя СССР В. Н. Леонова в Зарайске. В День знаний в нее приехал и Воробьев.

«Рад видеть здесь первоклассников, пока я к вам шел, родители мне сказали, что все вы большие молодцы, все готовились к школе. Приятно видеть и самых старших — одиннадцатиклассников. В конце учебного года вы уже закончите школу и вас ждет новая жизнь. Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы самые смелые ваши мечты сбылись и те цели, которые вы поставили по поступлению в вузы, свершились», — заявил губернатор.