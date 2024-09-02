Воробьев дал напутствия ученикам Гимназии им Примакова на новый учебный год

В Подмосковье в этом году пошли в школу 1 млн 85 тыс. ребят, что на 38 тыс. больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хочу, дорогие ребята, пожелать вам в этот учебный год дружно, сплоченно, с полной самоотдачей провести время. Провести его в труде, но с удовольствием, познавая новое», — сказал Воробьев на линейке в Гимназии им. Е. М. Примакова.

Губернатор в День знаний также пожелал, чтобы за спиной каждого ученика стояли заботливые родители и профессиональные учителя. А будущим выпускникам — успешно сдать ЕГЭ и поступить в самые лучшие вузы.

«Хочу пожелать нашим первоклашкам настроения, желания, вдохновения учиться, общаться и познавать новое. Всем хорошего настроения, и только вперед. С праздником!» — заключил глава региона.