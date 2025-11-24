Воробьев: 56 школ и 110 центров для развития детей-инвалидов есть в Подмосковье

Обучение детей с инвалидностью от нуля до трех лет, сопровождение — важная тема. Речь идет о специальных детских центрах Подмосковья, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей».

«У нас есть и школы, их 56, и 110 центров, где также различные методики позволяют ребенку развиваться с самыми разными заболеваниями. Для нас это очень важное и заметное направление в работе», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что население Подмосковья составляет 9,1 млн человек. Инвалидов в регионе живет 440 тыс. человек.

«260 тыс. человек из них — те, кто старше 60 лет. А вот деток у нас 37 тыс.», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.