Андрей Воробьев: 440 тысяч людей с инвалидностью проживают в Подмосковье

Население Подмосковья — 9,1 млн человек. Людей с инвалидностью — 440 тыс., рассказал во время выступления на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«260 тыс. человек из них — те, кто старше 60 лет. А вот деток у нас 37 тыс.», — отметил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области все, что связано с инклюзивностью, в центре внимания.

«Подтверждение этому — большие средства в региональном бюджете и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — рассказал Воробьев.

