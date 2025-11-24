Андрей Воробьев: 440 тысяч людей с инвалидностью проживают в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Население Подмосковья — 9,1 млн человек. Людей с инвалидностью — 440 тыс., рассказал во время выступления на пленарной сессии «Открыто для всех: общество равных возможностей» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«260 тыс. человек из них — те, кто старше 60 лет. А вот деток у нас 37 тыс.», — отметил губернатор.
Ранее Воробьев заявил, что в Московской области все, что связано с инклюзивностью, в центре внимания.
«Подтверждение этому — большие средства в региональном бюджете и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается», — рассказал Воробьев.
