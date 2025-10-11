Воробьев: 28 команд сражаются за шанс выйти в 3 этап чемпионата по битве роботов

11 октября в Одинцове проходит второй этап Международного чемпионата по битве роботов. В 2025 году в соревнованиях поучаствовали 112 команд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Среди участников — одаренные школьники, инженеры, студенты из 23 регионов РФ и 8 государств. Трансляция битвы идет по ссылке, отметил губернатор.

За возможность перейти в третий этап сражаются 28 команд. Среди них есть и участники из Московской области, рассказал Воробьев.

Команда Solarbot из Балашихи выиграла в первом сражении мини-роботов. «Мельники» из Королева и Istor.Robotics из Фрязина проиграли и не смогут пройти в следующий этап. Губернатор подбодрил участников и сказал им верить в себя.

«Президент поставил амбициозную цель — войти в мировой топ-25 по роботизации к 2030 году. Уже сегодня в Подмосковье внедрено около 1,9 тыс. промышленных роботов — мы в числе лидеров. Чтобы интерес к технологиям проявлялся с самого детства, у нас в Подмосковье работают более 1,1 тыс. кружков по робототехнике, в которых занимаются 24,5 тыс. ребят», — заявил Воробьев.

В рамках национального проекта «Образование» в отдаленных территориях заработали 505 центров образования «Точка роста». Они имеют естественно-научное и технологическое направления, подчеркнул губернатор.

Международный чемпионат по битве роботов — не только зрелищное сражение. На мероприятии появляются технологические решения. Воробьев поблагодарил главу Минцифры Максута Шадаева, команду и партнеров чемпионата.

По словам губернатора Подмосковья, каждая машина — это сотни часов испытаний и расчетов. За всеми победами стоит большой труд.

