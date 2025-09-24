Вопросы установки остановки обсудили на встрече с жителями в Ленинском округе

В Ленинском округе на территории Дома культуры «Буревестник» состоялась традиционная встреча с более 40 жителями в формате «выездной администрации», которую провели глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно со своими заместителями, руководителями профильных управлений администрации, представителями депутатского корпуса, Общественной палаты, нотариусом, а также представителями МЧС и полиции. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Формат «выездной администрации» — это ключевой инструмент для прямого диалога с жителями. Он позволяет нам оперативно реагировать на самые актуальные вопросы и держать их решение на контроле. Все поступившие предложения и замечания взяты в работу, и такая совместная работа — залог системного повышения качества жизни в округе», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ходе открытого диалога с жителями были затронуты актуальные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, безопасности, экологии, образования и др. Особое внимание было уделено транспортной доступности, ремонту и содержанию дорог, благоустройству жилого комплекса «Ново-Молоково», а также содержанию контейнерных площадок. В частности, жительница села Остров обратилась к главе Ленинского округа с просьбой установить остановочный павильон на подъезде к населенному пункту, поскольку в настоящее время он отсутствует. Станислав Каторов взял решение данного вопроса на контроль.

Все озвученные вопросы традиционно приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа. Такие встречи проводятся регулярно в различных районах округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.