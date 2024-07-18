Мужчин с автоматами заметили возле ТЦ «Европейский»

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Частная охрана с автоматами дежурит возле ТЦ в центре Москвы

Вооруженную автоматами охрану заметили около торгового центра «Европейский» в центре Москвы. По словам охранников, оружие им выдали «совсем недавно», сообщает MSK1.RU .

Охраной ТЦ занимается частное охранное предприятие (ЧОП) «Витязь». Мужчины дежурят парами со всех входов в здание. При этом автомат только у одного из охранников.

В сентябре 2023 года ЧОП набирал сотрудников для работы в ТЦ «Европейский».

«Требование — удостоверение частного охранника от 4-го разряда и справки. Официальное трудоустройство», — говорится в вакансии.

Работникам предстоит 2 часа дежурить на входе в здание, после чего 2 часа перерыв на отдых.

Помимо «Европейского», «Витязь» охраняет гостиницу «Украина» ТК «Южные ворота» и «Дубровка», ТЯК «Москва», а также рестораны, гостиницы и другие коммерческие объекты в центре российской столицы.

Ранее стало известно, что на охрану популярного американского певца Канье Уэста в Москве потратили 800 тыс. рублей за 2 дня. Артиста сопровождали вооруженные бойцы с опытом работы в горячих точках.