Волонтеры Рузского округа сплели масксеть в Наро-Фоминске

Волонтеры Рузского муниципального округа 23 марта посетили «Добро.Центр» в Наро-Фоминске и приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей для участников спецоперации. К работе присоединились активисты из Можайска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мастер-класса за несколько часов изготовили маскировочную сеть из колготок и блоков пенопласта. Ее планируют использовать в населенных пунктах: конструкция имитирует кирпичную кладку разрушенных зданий и сооружений.

Сотрудники «Добро.Центра» доработают изделие и подкрасят его, чтобы сеть была максимально незаметной, после чего отправят в зону СВО.

«Замечательно, когда объединяются волонтеры из разных округов. Ребята знакомятся, общаются, начинают дружить и делать добрые дела вместе, делятся идеями. Добро не знает границ, и когда его творят сообща, лучшей поддержки для бойцов и представить сложно. Победа будет за нами!», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.