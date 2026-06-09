Волонтеры Рузского округа помогли на фестивале в Одинцове

Волонтеры Рузского ресурсного центра 7 июня приняли участие в организации международного фестиваля творчества детей с инвалидностью «В будущее без границ!» в Одинцове. Они помогали проводить мастер-классы и сопровождали участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль объединил около 900 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из Подмосковья, других регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана и Казахстана. Волонтеры из Рузского муниципального округа на протяжении всего мероприятия помогали в проведении творческих мастер-классов и игр, обеспечивали участников водой и сувенирной продукцией, разносили еду по автобусам и содействовали в организации массовых активностей.

Фестиваль проводится уже 16 лет. Он направлен на развитие интереса к декоративно-прикладному и художественному творчеству, поддержку самореализации детей и молодежи с инвалидностью, а также на сохранение исторической памяти.

«Выражаю искреннюю благодарность волонтерам за неоценимый вклад в проведение фестиваля творчества детей с инвалидностью. Благодаря их отзывчивости и самоотдаче праздник получился теплым и запоминающимся. Такие инициативы укрепляют дух сообщества и показывают, что настоящая сила — в человечности и взаимопомощи», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.