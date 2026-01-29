Волонтеры помогают убирать снег во дворах и на соцобъектах Дмитрова

В Дмитрове волонтеры штаба «Волонтеры Подмосковья» присоединились к уборке снега на придомовых территориях и социальных объектах после снегопадов.

В Дмитровском округе активисты штаба «Волонтеры Подмосковья» помогают коммунальным службам расчищать дворы, проезды и социальные объекты после обильных снегопадов. Павел Хрусталев, студент университета «Дубна», рассказал, что три дня участвовал в расчистке снега на Большевистской улице, в «Доме доброты» и на улице Махалина.

Волонтеры прокладывают пешеходные пути к остановкам, магазинам и социальным объектам, очищают детские и спортивные площадки. Работают вместе со специалистами коммунальных служб, чтобы сделать город чище и удобнее для жителей.

Студентка Подмосковного политехнического колледжа Вероника Мокрова вместе с друзьями ежедневно убирала снег по три часа. В колледже ее поддержали и отпустили с части занятий. Вместе с другой студенткой, Полиной Миссан, она впервые приняла участие в подобной акции. По словам девушек, работа на свежем воздухе приносит радость и помогает сделать город лучше.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.