Волонтеры помогают убирать снег на улицах Жуковского

Волонтеры жуковского отделения движения «Волонтеры Подмосковья» 1 февраля приняли участие в уборке снега на городских территориях после сильных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В воскресенье, 1 февраля, активисты движения «Волонтеры Подмосковья» в Жуковском помогли ликвидировать последствия обильных снегопадов. Добровольцы очищали от снега участки с высокой проходимостью, в том числе лестницу на улице Гагарина у дома 83 и пешеходные переходы на улицах Маяковского, Молодежная, Чапаева и Гудкова.

Днем ранее, 31 января, волонтеры участвовали в общегородском субботнике. Они расчищали территорию возле центра реабилитации инвалидов «Радуга», а также пешеходные переходы на улицах Маяковского, Фрунзе, Чкалова, Гудкова, Федотова, Семашко и Дзержинского.

Волонтеры регулярно помогают убирать снег и лед с тротуаров, лестниц и пандусов у социальных объектов: поликлиник, школ и детских садов. Их работа способствует поддержанию порядка и повышению безопасности пешеходов на ключевых участках городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.