Волонтеры Москвы расскажут о защитниках Отечества в рамках акции «Улицы героев»

Столичные волонтеры дважды в месяц вплоть до 9 мая будут рассказывать о защитниках Отечества, в честь которых названы различные места в городе. Акция «Улицы героев» стартует в Москве 23 февраля, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«Такие акции подчеркивают преемственность и помогают хранить память о подвигах поколения Победы. Волонтеров можно будет встретить на улицах и площадях, в скверах и у станций метро, которые носят имена героев», — заявила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Жители и гости столицы станут свидетелями рассказов о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны: летчиках, танкистах, пехотинцах, партизанах, военачальниках.

Фото - © Пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики

Получить письма-треугольники с информацией о мужестве предков все желающие могут у станции метро «Улица Дмитриевского», в сквере Талалихина, на площади Соловецких Юнг, улице Подольских Курсантов, а также на улицах Ефремова, Лизы Чайкиной, Сергея Макеева, Расковой, Зои и Александра Космодемьянских, Хлобыстова и других.

Патриотическое направление добровольческой деятельности занимает одну из ведущих позиций в списке наиболее востребованных в столице. Его развитие, как и многих других направлений, осуществляется ресурсным центром «Мосволонтер», который накануне отметил свой 11-летний юбилей.

Всего волонтерское движение Москвы объединяет порядка 1,4 млн жителей, из которых около 80% составляют молодые люди.