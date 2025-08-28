Волонтеры Ленинского прошли обучение для международного конкурса «Интервидение-2025»

В молодежном центре «Победа» состоялось обучение для будущих волонтеров международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В мероприятии приняли участие девять «Волонтеров Подмосковья» из Ленинского городского округа, успешно прошедших предварительный отбор и собеседование. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Спасибо вам, что приехали на обучение. Знаю, что дорога для многих была дальней. Уверен, время будет потрачено не зря. Вас ждет интенсивный курс обучения, и надеюсь, что день пройдет продуктивно, и вы приобретете знания и, самое главное, вдохновение. Именно от вас, от вашей энергии и знаний зависит атмосфера всего конкурса. Как многие знают, волонтер — это человек, создающий атмосферу, душа любого мероприятия, особенно такого масштабного, как международный конкурс», — приводятся в сообщении слова главного инспектора отдела по работе с добровольцами управления молодежной политики министерства информации и молодежной политики Московской области Ивана Журавлева.

В ведомстве сообщили, что программа обучения была насыщенной и разнообразной. В ходе мероприятия участники познакомились друг с другом и организаторами, узнали от менеджеров об истории и концепции конкурса, его миссиях и ценностях, изучили ключевые компетенции, необходимые для работы на таком масштабном событии, разобрали на примере кейсов возможные сложные ситуации и нашли пути их решения, прошли специальные этапы на командообразование и сплочение коллектива.

«Это новый опыт для меня. Масштаб конкурса огромен, и я хочу выполнять свои задачи на 100%. Менеджеры все подробно объяснили и показали на примерах из практики. Мы также познакомились с другими участниками. Возможно, в будущем будем работать в одной команде на конкурсе», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

В обучении приняли участие волонтеры не только из Москвы и Подмосковья, но и из Тулы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.