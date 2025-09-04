Волонтеры Королева напомнили жителям правила антитеррористической безопасности

В День солидарности в борьбе с терроризмом, активисты-королевцы провели акцию, направленную на повышение осведомленности жителей региона о мерах противодействия угрозам экстремизма и терроризма. Участники мероприятия вышли на улицы города с листовками-памятками, содержащими рекомендации по поведению в экстренных ситуациях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди ключевых вопросов, затронутых волонтёрами, были действия населения при обнаружении подозрительных предметов, способы обращения за помощью и порядок действий после получения угрозы.

«Мы считаем важным регулярно проводить подобные акции, чтобы граждане знали основные правила поведения в условиях потенциальной опасности. Безопасность нашего общества начинается с нас самих, и мы призываем всех проявлять бдительность и ответственно относиться к вопросам собственной защиты», — подчеркнул один из волонтеров.

Акция стала частью всероссийской программы мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября. Этот день был учрежден в память жертв трагического захвата школы №1 в Беслане в сентябре 2004 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.