Волонтеры из Рузы собрали 20 кг сухого корма для питомцев можайского приюта

Волонтеры из Космодемьянской школы передали помощь питомцам можайского приюта. Во время визита волонтеры познакомились с питомцами и совершили с ними длительную прогулку, сообщает пресс-служба администрации Рузского горокруга.

16 сентября на базе учебного заведения ребята организовали пункт сбора помощи для животных из приюта и собирали сухой корм, баночки для лекарств, ненужную ткань (старые куртки, ковры, полотенца, тряпки, пододеяльники, наволочки), гречневую и овсяную крупы, рис, игрушки, а также различные лакомства.

Поездку в приют ребята совершили вчера. Они передали хвостатым 50 кг геркулеса, 20 кг сухого корма, 1 кг гречки, 20 пластиковых ведер, 2 больших ковра, одеяла и тряпки.

Помощь животным из приюта очень важна, так как она улучшает их физическое и эмоциональное состояние. Волонтеры помогают питомцам чувствовать себя более комфортно и облегчают уход за ними для хозяев.

Кроме того, такая помощь способствует формированию у молодежи чувства ответственности и сострадания к животным. Волонтеры учатся заботиться о других и понимать, что животные тоже нуждаются в любви и внимании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.