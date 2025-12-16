Волонтеры из Одинцовского округа помогли провести праздник в парке Лазутиной 13 декабря

Волонтеры из Одинцовского округа приняли участие в организации областного мероприятия «Парки. Сказки. Торжество», которое прошло 13 декабря в парке культуры, спорта и отдыха имени Л. Е. Лазутиной, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Волонтеры из Одинцовского округа помогали создавать праздничную атмосферу для гостей парка Лазутиной. Они координировали посетителей на катке, работали в чайной зоне, угощали горячими напитками и поддерживали комфорт даже в зимний день.

Представители Одинцовского молодежного центра отметили, что участие волонтеров позволило гостям погрузиться в атмосферу зимних традиций и волшебства. Мероприятие «Парки. Сказки. Торжество» прошло 13 декабря более чем в 80 парках Московской области.

В этот же день в парке «Раздолье» Одинцовского округа открылась Резиденция Деда Мороза. Для гостей провели игру-путешествие «Снежные тайны».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.