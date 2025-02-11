Волонтеры из Ленинского округа устраняют последствия разлива мазута в Анапе

Двое добровольцев из Ленинского городского округа отправились в Анапу в составе делегации «Волонтеры Подмосковья» Московской области. На протяжении 10 дней они будут помогать устранять последствия разлива мазута на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Я отправился помогать Черноморскому побережью по приглашению. Один день я провожу в стационаре, другой в приёмнике для птиц. Каждую птицу мы моем, даём им имена, лечим, кормим и ведём учёт. Буду рад приехать снова, если представится такая возможность», — поделился активист местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Артур Аблякимов.

В пресс-службе добавили, что волонтеры не только очищают пляж от нефтяных загрязнений, собирая остатки и просеивая песок, но и оказывают всевозможную поддержку в спасении птиц. В настоящее время это направление для них является приоритетным. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, сейчас собирать мазут с берегов и спасать пострадавших животных помогают в общей сложности 5 тысяч человек и более 600 единиц техники.

«Я как начальник отдела по работе с молодежью рад и горд, что откликнулось большое количество желающих именно из нашего округа. Благодарю всех неравнодушных, их поступок — пример для подрастающего поколения. Жаль, что не все желающие смогли попасть в первую смену ликвидации последствий, но мы ожидаем что в марте и апреле все желающие смогут принять участие во второй и третьей сменах. Ленинский округ является одним из лучших по волонтерской деятельности. В очередной раз мы это доказали, учитывая количество желающих поехать в Анапу», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по делам молодежи администрации Ленинского городского округа Ильи Сенчурова.

Напоминаем, что 15 декабря произошла экологическая катастрофа в районе Керченского пролива. Во время шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть». В результате были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации от Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. 10 января из трещины в корме «Волгонефти-239», которая находилась на мели рядом с портом Тамань, вновь произошло загрязнение мазутом. Основную часть разлива нефтепродуктов удалось собрать за три дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.