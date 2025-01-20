Волонтеры Дмитрова помогают очищать от мазута черноморское побережье в Анапе

На минувшей неделе студенты Дмитровского техникума совместно с добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Военно-патриотического объединения «Юный разведчик», а также добровольцами из центра «Помощь» прибыли в Анапу, чтобы принять участие в ликвидации последствий разлива мазута на побережье Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сводная группа добровольцев в составе 18 человек присоединилась к объединенному штабу взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где проводят оценку ситуации и оказывают помощь в устранении инцидента.

С момента начала работы штаба, с 19 декабря 2024 года, очищено более 6 298 квадратных метров береговой линии, собрано 11 912 мешков загрязненного песка и грунта, спасены 102 птицы и 1 щенок.

Также силами добровольцев-спасателей организован круглосуточный оперативный штаб добровольцев и склад материально-технических средств. Штаб ВСКС является точкой выдачи средств индивидуальной защиты, воды, перекуса, а также приема пострадавших животных для дальнейшей их транспортировки в пункт оказания помощи.

Добровольцы из Дмитровского округа в штабе ВСКС получили экипировку, средства индивидуальной защиты и приступили к совместной организованной работе по очистке береговой линии в районе города Анапа.

«Ребята своим примером показывают, что забота об окружающей среде — это дело каждого из нас. Молодцы!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Во время новогодних каникул волонтер из Икши Валерия Миронюк помогала убирать мазут на побережье Черного моря в Анапе. По словам девушки, с этим городом у нее связаны приятные детские воспоминания. Впервые она побывала на море в 14 лет, приехав в летний лагерь. Но когда она поехала волонтером, то происходящее на пляже Анапы потрясло ее до глубины души.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.