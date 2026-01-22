Волонтеры Балашихи обучили школьников Реутова плетению маскировочных сетей

сегодня в 17:47

В Балашихе волонтеры регионального ресурсного центра провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей для школьников из Реутова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс прошел на базе регионального ресурсного центра Волонтеров Подмосковья в Балашихе. Волонтеры подробно показали школьникам из Реутова все этапы изготовления маскировочных сетей.

«Сегодня мы познакомили наших гостей с процессом плетения маскировочных сетей. Девочки все схватывают на лету. Мы обучаем разными способами, потому что кому-то становится более понятно, глядя на схемы, а кому-то удобнее ориентироваться по примеру уже сплетенных сетей», — рассказала волонтер Галина Федоткина.

За почти три года участники сообщества «Сетевые пчелки» изготовили 7 800 маскировочных сетей размером 3×6 метров. Это результат командной работы и вклад в поддержку защитников.

К движению «Сетевые пчелки» можно присоединиться через телеграм-канал. Объединение включает жителей округа, которые помогают участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.