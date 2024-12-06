Волонтерскому движению Сбера исполнилось 15 лет

5 декабря в России празднуется День волонтера. Движение волонтеров активно развивается в крупных компаниях — например, в Сбере оно существует уже 15 лет, передает пресс-служба банка.

Праздник День волонтера был учрежден указом Президента РФ 27 ноября 2017 года.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что на сегодняшний день всей стране работают 35 тыс. волонтеров Сбера.

«Инициативы у наших волонтеров масштабные и при этом разнообразные, каждый может выбрать занятие по душе. Это и преподавание финансовой грамотности, и защита окружающей среды, и помощь людям в трудной ситуации. Мы гордимся нашими коллегами, которые будучи профессионалами своего дела, имеют активную жизненную позицию и каждый день делают мир лучше», — сказал он.

Традиционно в каждом регионе сотрудники помогают бережно хранить природу и культурное наследие. Ежегодно эковолонтеры организуют почти тысячу активностей по очистке лесов и рек, озеленению территорий.

«Волонтерство — это не просто помощь другим, это вклад в будущее нашей страны. В своей поддержке социальных проектов мы, с одной стороны, ориентируемся на комплексный подход, а с другой — на уникальность каждого региона и конкретные потребности людей. Так, в Костроме и Твери наши волонтеры участвуют в восстановлении объектов культурного наследия — храмов и монастырей, а в Ярославле уже третий год подряд силами сотрудников реализуется проект „Добрый спектакль“, который стал лауреатом конкурса социальных проектов Сбера в 2023 году. Более 1,1 тыс. активных волонтеров Среднерусского банка Сбербанка участвуют в донорском движении, экологических проектах, субботниках, помогают подшефным организациям. Таким образом каждый участник волонтерского движения Сбера не просто делает мир вокруг лучше, но создает основу для развития общества», — добавил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Главный принцип волонтерских социальных проектов — умная помощь. Опираясь на свой профессиональный и жизненный опыт, наши коллеги инвестируют свое время в социализацию и профориентацию детей с опытом сиротства и инвалидностью, создание комплексных экологических проектов, решения по развитию территорий.

Благодаря конкурсу соцпроектов отбираются лучшие команды, которые получают возможности для тиража своих проектов.

Проект поддержки женщин, воспитывающих детей с инвалидностью, появился в Воронеже. Волонтеры назвали его «Счастливая мама — счастливая семья» и за три года стали надежным помощником для почти 60 семей.

В планах проекта — сотрудничество со специализированными НКО, объединяющими 50 тыс. мам детей с инвалидностью в более чем 60 регионах. Инициатива волонтеров была поддержана в числе других 36 проектов — победителей конкурса.