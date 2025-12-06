сегодня в 17:53

Волонтеров с многолетним стажем официально наградили в Москве

Сразу 20 москвичей стали обладателями знака отличия «Волонтер Москвы» первой степени. Церемония награждения состоялась в преддверии Дня волонтера, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Награды удостоились жители города, которые на протяжении более пяти лет регулярно принимают участие в социально важных инициативах и способствуют развитию волонтерского движения в Москве.

По словам Сергуниной, награжденные представляют различные возрастные группы и профессиональные сферы. Среди них есть добровольцы патриотического, культурного, событийного и других направлений. Общий объем времени, которое все награжденные отдали волонтерской деятельности, превысил 50 тысяч часов.

Специальными наградами были отмечены представители разных волонтерских и общественных организаций. В их числе оказалась Юлия Симонова из движения «Волонтеры Победы», действующего по всей России. Также знаки отличия получили сотрудники московского ресурсного центра для добровольцев — Вера Жигачева и Марина Морозова.

Среди награжденных отметились три работника выставки «Россия» — Ирина Ильина, Светлана Пономарева и Людмила Цингова. Анастасия Маркодеева представляла центр «Помощь», который занимается развитием волонтерского движения.

От организации «Союз волонтеров» наградили Татьяну Лаптеву и Александра Туркина. Валентина Москаленко получила знак отличия как представитель АНО «Добропомощь», оказывающей социальную поддержку населению. Завершает список награжденных Марьяна Шевцова, работающая в редакции столичного издания «Вечерняя Москва».

Отличительный знак для московских волонтеров появился три года назад, в 2022-м. Изначально его ежегодно присуждали 30 жителям столицы, однако начиная с 2025 года количество награждаемых увеличено до 100 человек.

Церемонии награждения обладателей знаков второй и третьей степени запланированы на конец декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню волонтера пройдет марафон добрых дел.

