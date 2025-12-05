В Москве ко Дню волонтера пройдет марафон добрых дел

5 декабря Россия отмечает День добровольца (волонтера). Уже более 10 лет ресурсный центр «Мосволонтер» играет ключевую роль в развитии волонтерского движения в столице. За это время свыше полутора миллионов человек стали волонтерами. Серия праздничных мероприятий развернется на площадках центров «Доброе место», открытая для всех желающих.

«Ко Дню волонтера ресурсный центр запускает традиционный марафон добрых дел. Горожан ждут десятки полезных и увлекательных событий по всей столице. Для того чтобы присоединиться к волонтерским мероприятиям, необходимо подать заявку на сайте», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Чтобы стать участником этих событий, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

В преддверии Дня добровольца участники проекта «Добрые мастера» провели мастер-класс по созданию мини-садов в стекле для воспитанников центра содействия семейному воспитанию «Школа циркового искусства имени Ю. В. Никулина». В северо-восточном «Добром месте» волонтеры изготовили гигиенический армейский душ быстрого приготовления для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В сам День добровольца «Мосволонтер» организует викторину, состоящую из пяти этапов и тридцати вопросов, посвященных волонтерской деятельности и добрым поступкам. В «Добром месте. ЗелАО» волонтерский отряд школы № 1353 будет торжественно посвящен в ряды городских помощников и примет участие в интерактивной игре, а также получит информацию о возможностях волонтерства в своем районе. В школе № 609 ученики познакомятся с волонтерским движением, поучаствуют в тематической игре и узнают о различных способах оказания помощи в городе.

В волонтерском центре на востоке Москвы 6 декабря состоится занятие по изготовлению новогодних снежинок из бисера. В «Добром месте. ЮАО» горожане смогут поучаствовать в мастер-классе по пошиву подушек-косточек для госпиталей. А 10 декабря в «Добром месте. Нева» все желающие смогут принять участие в создании игрушек для собак.

«Мосволонтер» всегда открыт для новых участников, креативных идей и направлений деятельности. Уникальность волонтерства заключается в разнообразии форм помощи и ценном вкладе каждого. Столичные волонтеры непрерывно обучаются, развиваются и активно участвуют в различных мероприятиях.

Развитие волонтерской деятельности и вовлечение молодежи в общественно полезные мероприятия соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Мы вместе».

