Волонтеров Подмосковья научили оказывать первую помощь

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14 сентября отмечается Всемирный день оказания первой помощи. А 13 сентября в Долгопрудном прошел мастер-класс, на котором волонтеры из семи округов Подмосковья освоили навыки спасения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Вперед» собрались представители молодежи из Долгопрудного, Королева, Красногорска, Лобни, Мытищ, Пушкина, Химок, а также волонтеры-медики.

Долгопрудненцев и гостей поприветствовала начальник Управления культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Марина Сатина.

«Ключевой задачей оказания первой помощи является сохранение жизни. В современной ситуации важно не только знать теорию, но и владеть необходимыми навыками, — сказала Марина Сатина. — Всем сегодня желаю удачи и отличной учебы».

Участники Московского областного регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и студенты Московского областного медколледжа провели мастер-классы по нескольким направлениям, в том числе рассказали об общих правилах доврачебной помощи, научили сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях и наложении повязок и жгутов.

В мероприятии приняли участие более ста человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.