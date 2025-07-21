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Волонтера из Воскресенска наградили за вклад в развитие волонтерского движения

В Мытищах состоялось торжественное награждение подмосковных волонтеров, участвовавших в проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Городской округ Воскресенск на церемонии представляла Раиса Комарова, специалист молодежного центра «Олимпиец». Ей вручили диплом за значительный вклад в развитие волонтерского движения Московской области в рамках этого федерального проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под руководством Раисы воскресенские волонтеры провели масштабную работу, собрав более 2 тыс. голосов в поддержку проектов благоустройства. Они проявляли исключительную самоотдачу, работая практически без выходных и в любых погодных условиях.

Деятельность волонтеров включала информирование жителей о проекте ФКГС, презентацию планируемых работ по благоустройству территорий и оказание помощи в голосовании на онлайн-портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

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