Волонтер из Балашихи придумала холодец быстрого приготовления для бойцов СВО

В Балашихе волонтер Ксения Белоусова разработала свою собственную технологию по приготовлению сухого холодца. Чтобы попробовать домашнее блюдо, нужно залить кипятком содержимое пакета. Холодец застынет при комнатной температуре. После 4-х часов блюдо готово к употреблению. В меню Ксении уже есть сухой борщ, винегрет, макароны, картошка с мясом. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Партию сухого холодца — это более 100 наборов — из Балашихи отправят впервые. Помогают с фасовкой домашнего блюда волонтеры ресурсного центра Балашихи.

«Сегодня в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошел мастер-класс по приготовлению сухого холодца для наших воинов Отечества. Благодаря поддержке Комитета семей и воинов Отечества мы проводим уже не первый раз такие мастер-классы. Мы получаем обратную связь — все блюда домашние, бойцы рады и довольны», — сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Помимо сухих наборов, волонтеры также отправляют свечи, маскировочные сети, вещи, продукты питания.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.