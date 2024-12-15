Волоколамск объединил детей и взрослых в «МастЕРских Деда Мороза»

В декабре в Волоколамске открылись «МастЕРские Деда Мороза». Мероприятие прошло в общественной приемной и собрало детей из многодетных семей города, которые с радостью участвовали в новогодних мастер-классах, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«МастЕРские Деда Мороза» — это уникальная инициатива партии, целью которой является не только создание новогодних украшений, но и поддержка семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. В этом году в мастер-классе приняли участие дети из многодетных семей Волоколамска, в том числе ученики второй школы города. Для ребят были организованы различные творческие занятия: они мастерили новогодние игрушки, писали письма солдатам СВО, а также изготавливали журавлей с пожеланиями, что стало символом надежды и веры в будущее.

Депутат фракции «Единая Россия» в Волоколамске Татьяна Шаргаева, которая присутствовала на мероприятии, подчеркнула важность таких инициатив для поддержки детей в трудных ситуациях.

«Сегодня мы с ребятами создаем не только украшения для елок, но и нечто большее — атмосферу добра и взаимопомощи. Дети с радостью принимали участие в мастер-классе, и я уверена, что этот праздник принесет им яркие впечатления», — отметила она.

Кроме того, дети не только погрузились в атмосферу творчества, но и получили сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Педагоги, помогавшие ребятам в создании поделок, отметили, как важно развивать творческие способности и приучать детей к добрым делам.

«МастЕРские Деда Мороза» в Волоколамске стали прекрасной традицией, которая дарит детям не только радость от творчества, но и возможность почувствовать себя частью большого и дружного сообщества. Организаторы мероприятия выразили надежду, что в будущем такие мастер-классы станут еще более масштабными и продолжат радовать волоколамских детей в преддверии праздников.

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