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Володин: в России трудолюбивые, талантливые и самые героические люди

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем России, а также заявил, что в стране живут самые героические люди. Он опубликовал свое обращение в Telegram-канале .

По его словам, население РФ – трудолюбивое и талантливое. Володин отметил, что жители обязательно преодолеют все вызовы и проблемы.

«Страна должна быть только сильной. Победа будет за нами», - сказал председатель ГД.

Ранее россиян с Днем России поздравил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что Вашингтон настроен на налаживание отношений с Москвой.

День России - это государственный праздник, который отмечается 12 июня. Дата выбрана в честь принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР.