Володин: трудовым мигрантам не нужно разрешать привозить в РФ семьи
Люди, которые приезжают в РФ с целью работы, не должны привозить в страну собственные семьи. Им нужно приезжать, зарабатывать и уезжать, сообщает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обсуждались вопросы, которые связаны с борьбой с нелегальной миграцией. Были озвучены конкретные приложения в воплощении некоторых законов, отметил Володин.
Прозвучал новый подход по этой части, который впервые был озвучен со стороны министерства экономического развития РФ. Он был поддержан, подчеркнул председатель Госдумы.
«Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди в страну, отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — подчеркнул Володин.
Министерство экономического развития сформулировало позицию. Госдума будет ее поддерживать и разделять, добавил председатель ГД.
