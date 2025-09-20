сегодня в 11:14

Володин: трудовым мигрантам не нужно разрешать привозить в РФ семьи

Люди, которые приезжают в РФ с целью работы, не должны привозить в страну собственные семьи. Им нужно приезжать, зарабатывать и уезжать, сообщает в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обсуждались вопросы, которые связаны с борьбой с нелегальной миграцией. Были озвучены конкретные приложения в воплощении некоторых законов, отметил Володин.

Прозвучал новый подход по этой части, который впервые был озвучен со стороны министерства экономического развития РФ. Он был поддержан, подчеркнул председатель Госдумы.

«Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди в страну, отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования», — подчеркнул Володин.

Министерство экономического развития сформулировало позицию. Госдума будет ее поддерживать и разделять, добавил председатель ГД.

