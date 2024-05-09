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Володин: РФ может быть только сильным государством

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы. По его словам, Россия может быть только сильным государством.

В своем Telegram-канале он отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи нашей страны и важно сохранить для будущий поколений правду о тех страшных днях.

«Ценой 27 миллионов жизней наши отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма». Вячеслав Володин Председатель ГД

По словам Володина, память о подвиге офицеров и тружеников тыла важна для всех граждан.