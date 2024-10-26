Володин рассказал россиянам о вступающих в силу в ноябре законах

В ноябре в России вступят в силу новые законы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о них подробнее.

Так, в ноябре начнет действовать закон, с помощью которого будет усовершенствована миграционная сфера. По словам Володина, нововведение направлено на исключение ошибок при регистрации иностранцев в госсистемах. Также закон позволит выявлять и не допускать в РФ тех, кто нарушил российское законодательство.

Полномочия иноагентов в органах власти будет прекращено досрочно. Володин объяснил это тем, что люди, ведущие свою деятельность в интересах другой страны, не могут представлять жителей в органах публичной власти.

Появится перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Его будет вести Роскомнадзор. Закон направлен на обеспечение безопасности россиян в Сети. По словам Володина, владельцы страниц вместе со СМИ обязаны нести ответственность за достоверность распространяемых сведений.

Также с ноября решение о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги, утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти, установится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных зонах.

Ранее Володин призвал депутатов «думать головой», прежде чем предлагать новые налоги. Он попросил законодателей «не вносить в общество тревогу».