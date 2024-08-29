Володин рассказал о законах, вступающих в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступают в силу новые законы. Например, в начальных и средних классах появятся уроки труда. Вместо ОБЖ в средних и старших классах начнут проводить занятия по основам безопасности и защиты Родины. Во всех образовательных учреждениях будут вывешивать флаг РФ. Об этих и других нововведениях в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта, если у них с собой нет сопровождающего. Также защитят трудовые права людей с ограниченными возможностями здоровья. Компании, численность которых от 35 человек, должны будут принимать на работу инвалидов в размере 2-4% от среднесписочной численности трудящихся.

Помимо этого, с 1 сентября ужесточат требования к учредителям управляющих компаний. Создавать их не смогут те, чья прошлая фирма была лишена лицензии.

Работодатели также должны будут оплачивать сверхурочную работу сотрудника, рассчитывая ее на основе текущей зарплаты, премий, надбавок. Еще таксисты должны будут страховать автомобиль, в том числе на случай причинения вреда пассажирам.

Помимо этого, с 1 сентября все виды информационных систем должны располагаться на серверах компаний, которые размещены в РФ. В Госдуме также уточнили некоторые особенности оказания людям первой помощи. Еще ужесточили требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам, чтобы выросло качество услуг.

Ранее в России предложили выплачивать по миллиону рублей сельским учителям. Такой шаг может помочь избавиться от дефицита педагогов.