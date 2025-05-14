Володин предложил урегулировать объем платного приема в вузы с 1 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что законопроект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение необходимо принять как можно скорее, сообщает РИА Новости .

Он назвал данный документ очень важным. Кроме того, Володин предложил определить переходный период с 1 сентября 2025 года, а не с 1 сентября 2026 года.

Председатель ГД отметил, что это нужно, чтобы министерство уже в текущем году рассмотрело все вопросы, касающиеся данного законопроекта.

Документ о госрегулировании приема в вузы на платное обучение Госдума рассматривает в среду. Володин порекомендовал принять его как можно быстрее.

Ранее ГД приняла закон о локализации машин такси. Согласно ему, в России вводятся требования к уровню локализации таких автомобилей.