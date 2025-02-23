Володин: праздник 23 февраля не относится к сбежавшим за границу россиянам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с Днем защитника Отечества, при этом отметив, что праздник не имеет отношения к гражданам, которые сбежали из страны в трудный для нее момент.

«День защитника Отечества объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее. Кто готов в любой момент в случае опасности встать на защиту страны, нашей Родины», — написал Володин в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что праздник не относится к гражданам, которые «трусливо бежали» за границу в трудный для государства момент, и при этом поливают Россию грязью.

Спикер Госдумы признал открыто говорить об этом, так как День защитника Отечества не для сбежавших граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. По словам главы государства, воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом и остается делом чести.