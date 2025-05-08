Володин поздравил россиян с наступающим Днем Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале поздравление для россиян с наступающим Днем Победы. Он напомнил всем жителям страны, что благодаря подвигам дедов и прадедов в настоящем у страны есть будущее.

«Нет ни одной семьи в России, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды 80 лет назад защитили страну. Спасли мир от фашизма. Благодаря им сегодня живем мы», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что важно, чтобы и дальше память о свершенных подвигах и героях жила в сердцах российского населения и передавалась из поколения в поколение.

На опубликованных кадрах Володин показал ветерана, который дал напутственные слова российским бойцам, которые защищают страну на СВО.

«Европейцы точат нервную систему. Надо ущипнуть, надо помещать им и все прочее. Трудно, но мы выдержим. Наша победа будет подтверждена!» — сказал ветеран ВОВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы поздравил и наградил областных добровольцев из отряда БАРС. Это бойцы из разных уголков Московской области, которые отважно сражаются за Россию с первых дней специальной военной операции на Украине.